Come le acque in cui naviga chi è in difficoltà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come le acque in cui naviga chi è in difficoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CATTIVE

Significato/Curiosita : Come le acque in cui naviga chi e in difficolta

Navigli milanesi che collega milano con il fiume adda dal quale riceve le acque a concesa poco a valle di trezzo sull'adda. ebbe il nome martesana, per...

Focusfeatures.com. (en) cattive acque, su internet movie database, imdb.com. (en) cattive acque, su allmovie, all media network. (en) cattive acque, su rotten... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con come; acque; naviga; difficoltà; Spedizione come quella di Ciro che narrò Senofonte; come le piadine romagnole ma chiusi e ripieni; Area urbana come Tienanmen ed El Zòcalo; Allegro come un cane al ritorno del padrone; L ecogoniometro per le ricerche subacque e; Scavati dalle acque ; Vi nacque Bach; acque con proprietà terapeutiche; Ci naviga chi è in difficoltà; Ci fa naviga re se è online; Un celebre naviga tore; Un bar in cui... si naviga ; Ci naviga chi è in difficoltà ; Agire per chi è in difficoltà ; difficoltà di respirazione, mancanza d aria; difficoltà economiche, ristrettezze; Cerca nelle Definizioni