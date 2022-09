Colui che presenta una calvizie incipiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colui che presenta una calvizie incipiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STEMPIATO

Significato/Curiosita : Colui che presenta una calvizie incipiente

È descritto come un uomo gioviale e affabile, alto, magro, con una calvizie incipiente e indossa gli occhiali. lavora per il ministero della magia all'ufficio...

Ex fidanzata di un piccolo gangster della zona (nominato come l'uomo stempiato), con cui ha rotto dopo aver assistito all'omicidio di un uomo nel suo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

