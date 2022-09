Cesare __, allenatore degli Azzurri nel 2012 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cesare __, allenatore degli Azzurri nel 2012. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PRANDELLI

Significato/Curiosita : Cesare __, allenatore degli azzurri nel 2012

Calciatori panini, mentre da allenatore si è diffusa prima la dicitura intera claudio cesare e poi quella col solo secondo nome cesare. nel 1982 sposa manuela caffi...

Affidata a prandelli che, essendo senza patentino, è affiancato da andrea valdinoci; la squadra a fine campionato è penultima e retrocede. prandelli resta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con cesare; allenatore; degli; azzurri; 2012; Lo oltrepassò Giulio cesare con le sue truppe; Fu ingrato con cesare ; La lana e i _, romanzo di cesare Pavese; cesare fu assassinato in quelle di marzo; La decide l allenatore prima della partita; Un Maurizio allenatore ; Il nomignolo di un popolare allenatore di calcio; Una strategia... dell allenatore ; Proprio degli antenati; La lega della faccia degli sfrontati; Il viaggio di chi ... voci degli impianti d allarme; Vi si svolge una famosa Sagra degli uccelli; L Azeglio ct degli azzurri dei mondiali in Italia; Gli azzurri nei tabelloni olimpici; Bei gatti dagli occhi azzurri ; Materiale tipico di molti palazzi grigio-azzurri toscani; La nave Costa che subì il naufragio nel 2012 ; Film muto che vinse l oscar nel 2012 ; La Emma che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2012 ; To The __, film di Terrence Malick del 2012 ; Cerca nelle Definizioni