Viene chiamata anche il web o la rete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene chiamata anche il web o la rete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INTERNET

Significato/Curiosita : Viene chiamata anche il web o la rete

Wide web (termine in lingua inglese traducibile in italiano come "rete di ampiezza mondiale", o "rete mondiale", dove "rete" viene richiamato da web - "tela"...

– se stai cercando la tipologia di rete di computer, vedi internet (informatica). internet è una rete di telecomunicazioni ad accesso pubblico che connette... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

