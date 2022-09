Sulla sua bandiera c è una foglia d acero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sulla sua bandiera c è una foglia d acero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CANADA

Significato/Curiosita : Sulla sua bandiera c e una foglia d acero

La bandiera canadese, popolarmente conosciuta in inglese come maple leaf (foglia d'acero) e in francese come unifolié, è una bandiera rossa con un quadrato...

Coordinate: 56°n 109°w / 56°n 109°w56; -109 il canada (afi: /'kanada/) o canadà (afi: /kana'da/) è uno stato dell'america settentrionale bagnato dall'atlantico...

