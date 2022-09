Seguace di una dottrina economica che dà molta importanza alle valute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Seguace di una dottrina economica che dà molta importanza alle valute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MONETARISTA

Significato/Curiosita : Seguace di una dottrina economica che da molta importanza alle valute

Divenuto una delle sei valute di riserva approvate dal fmi: la direzione del fmi ha motivato questa decisione asserendo che, oltre al fatto che nel 2014...

Sia in grado o meno di minare dalle fondamenta l'impostazione monetarista. i monetaristi della scuola di milton friedman credevano tra i '70 e gli '80... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con seguace; dottrina; economica; molta; importanza; alle; valute; Musulmano, seguace del Corano; Era un seguace del movimento di Francisco Franco; Un seguace della filosofia di Lao Tze; Filippo che fu un seguace di Lutero; Una storica dottrina di filosofia del diritto; Filosofo fondatore d una dottrina religiosa cinese; La dottrina del miscredente; Segue una dottrina politica opposta ad una concezione totalitaria dello Stato; Frenare una iniziativa economica ; Descrive la situazione economica di una ditta; Chi sostiene economica mente l attività di artisti; Molto ricchi economica mente; Non bisogna metterne molta al fuoco; Quello di Rubik ha fatto ammattire molta gente; Sistemare con molta cura; Osservare con molta attenzione; L importanza di un danno; Di persona che ostenta una vanitosa importanza ; Vengono per importanza subito dopo i protagonisti; L importanza di un danno; alle namento per un attività gravosa; Spensierata alle gria; alle na a seconda delle esigenze individuali; L alta valle dell Adige; Quella svedese e quella norvegese sono valute ; valute ... musicali; La quotazione delle valute ; L utile del cambiavalute ; Cerca nelle Definizioni