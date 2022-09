Un Risi regista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Risi regista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DINO

Significato/Curiosita : Un risi regista

Marco risi (milano, 4 giugno 1951) è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. fa parte della italianattori. figlio della svizzera...

dino è un nome proprio di persona italiano maschile.

