Los... la località Usa in cui fu realizzata la prima atomica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Los... la località Usa in cui fu realizzata la prima atomica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALAMOS

Significato/Curiosita : Los... la localita usa in cui fu realizzata la prima atomica

Castle il cui comandante rispondeva sia allo stato maggiore congiunto che alla commissione per l'energia atomica. la serie fu di gran lunga la più ambiziosa...

324167°w35.875556; -106.324167 los alamos national laboratory (lanl) (noto, in precedenza, come los alamos laboratory, los alamos scientific laboratory, o con... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con località; realizzata; prima; atomica; località curative; località che ci ricorda Pisacane e una spigolatrice; località sciistica abruzzese; Irpino, località campana; Ventunesima regione italiana mai realizzata ; Immagine realizzata con l uso di tessere colorate; L abitazione realizzata con mattoni di neve; realizzata con ago e filo; La percorre il prima rio con gli assistenti; Regnava prima della creazione del mondo; Materia prima per dinamite; La moneta transalpina prima dell euro; Una fonte di energia atomica di piccola taglia; L elemento al centro della bomba atomica ; Fossetta anatomica ; Prima città bombardata con l atomica ; Cerca nelle Definizioni