Involucro della noce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Involucro della noce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MALLO

Significato/Curiosita : Involucro della noce

Sono anche alcune varietà che hanno l'involucro della noce commestibile, altre con l'esocarpo rosa o con la noce che contiene sostanze viscose o profumate...

Hugo mallo novegil (marín, 22 giugno 1991) è un calciatore spagnolo, difensore del celta vigo. dopo aver militato per anni nelle giovanili di alcuni club... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con involucro; della; noce; involucro trasparente; L involucro protettivo della damigiana; L involucro della noce moscata; involucro per oggetti da spedire; Il modo di fare della persona di classe; Equipaggio della nave dedito ai lavori umili; Lettura ebraica della Bibbia in chiave esoterica; La lega della faccia degli sfrontati; I fiori dell innoce nza; Le mine che mietono vittime innoce nti; Insetto che può essere rinoce ronte, ercole o sacro; Permette all accusato di dimostrare la propria innoce nza; Cerca nelle Definizioni