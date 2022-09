Incarico ufficiale assunto provvisoriamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incarico ufficiale assunto provvisoriamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INTERIM

Significato/Curiosita : Incarico ufficiale assunto provvisoriamente

Economico e ha assunto la denominazione di ministero della transizione ecologica e il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto la denominazione...

La locuzione latina ad interim significa "per ora" (interim significa "frattanto", "nel frattempo"). è utilizzata per indicare che una determinata funzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

