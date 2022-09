Incarico o stipendio che dura per tutta la vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incarico o stipendio che dura per tutta la vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VITALIZIO

Significato/Curiosita : Incarico o stipendio che dura per tutta la vita

Ministro franco piga, tutta la vicenda della joint venture: eppure, pochi giorni prima che scomparisse e che il suo corpo senza vita fosse trovato in una...

Voce principale: vitalizio del parlamentare. il vitalizio del parlamentare in italia è una erogazione mensile godibile, al termine del mandato parlamentare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

