Il gioco in cui si può bluffare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gioco in cui si può bluffare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : POKER

Significato/Curiosita : Il gioco in cui si puo bluffare

il tokyo (anche chiamato "bluff a 21") è un semplice gioco di dadi basato sul bluffare e sullo scoprire il bluff degli altri giocatori. in origine il...

poker (raro pocher) è una famiglia di giochi di carte nella quale alcune modalità di gioco sono classificabili come gioco d'azzardo, altre come poker... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

