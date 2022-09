La getta... l arbitro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La getta... l arbitro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MONETINA

Significato/Curiosita : La getta... l arbitro

Sgridato dal suo allenatore mourinho per la troppa flemma; al fischio finale balotelli getta a terra con rabbia la propria maglia. verrà escluso dalle seguenti...

monetina è un gioco di abilità diffuso in italia, in cui si deve far andare una monetina da un'estremità all'altra di un tavolo. esiste anche una "versione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con getta; arbitro; Progetta marchi e logotipi; Ideare, getta re le basi; Progetta mobili e complementi d arredo ing; Progetta e tutela le città; Scorretta per l arbitro ; Vi ricorre l arbitro di calcio; La decreta l arbitro dopo un fallo; In bocca all arbitro ; Cerca nelle Definizioni