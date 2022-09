Festa locale o grande evento fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Festa locale o grande evento fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : KERMESSE

Significato/Curiosita : Festa locale o grande evento fra

La festa della rificolona è un evento tradizionale del folklore popolare fiorentino, organizzata nelle parrocchie della diocesi di firenze ogni 7 settembre...

kermesse – festività locale di origine olandese, originariamente legata a una chiesa, divenuto sinonimo di festa kermesse fiamminga – dipinto di pieter... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con festa; locale; grande; evento; La festa del riposo nella religione ebraica; Il mese con la festa dell Immacolata; La festa con le uova; Accogliere con visibili manifesta zioni di allegria; locale di frittatine francesi; locale in cui si va tardi; locale da ubriaconi; locale chiuso in cui ci si allena; In... grande fama; Ex-grande compagnia aerea sudamericana; grande compagnia aerea nordamericana; Un grande poema classico; evento che si svolge senza allegria né vivacità; In economia è un evento disastroso e imprevedibile; evento positivo soprannaturale; evento privo di allegria e vitalità; Cerca nelle Definizioni