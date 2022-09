Fascia oraria tra le 00 e l inizio del tg - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fascia oraria tra le 00 e l inizio del tg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRESERALE

Significato/Curiosita : Fascia oraria tra le 00 e l inizio del tg

Denominata del pomeriggio, che andava in onda intorno alle 18:30. la domenica, dal 24 ottobre 1976, alle ore 13:00 andava in onda per 50 minuti tg l'una,...

Il preserale (o fascia preserale) è una fascia oraria giornaliera tra le varie in cui viene divisa la programmazione televisiva. corrisponde al periodo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

