Espressione attonita, come quella di antiche statue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Espressione attonita, come quella di antiche statue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : SORRISO EGINETICO

Significato/Curiosita : Espressione attonita, come quella di antiche statue

Vecchio, attonito ed esitante per così grande novità» con indosso « [...] una rozza tonaca». alla notizia dell'elezione, gli occhi gli si velarono di pianto...

Leonardo e con salaì. secondo hennig quel sorriso inesplicabile, equivoco, arcaico o eginetico (il sorriso caratteristico dei guerrieri raffigurati nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

