Due sole alternative in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due sole alternative in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : __ NON DATUR

Significato/Curiosita : Due sole alternative in latino

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sole (disambigua). il sole (dal latino: sol) è la stella madre del sistema solare, attorno alla...

Tertium non datur (tradotto: «una terza cosa non è data») è una locuzione che sta a significare che una terza soluzione (una terza via, o possibilità) non esiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

