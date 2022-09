Un difensore a marcatura stretta del calcio ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un difensore a marcatura stretta del calcio ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STOPPER

Significato/Curiosita : Un difensore a marcatura stretta del calcio ing

a new york, già presente nel calcio italiano con una partecipazione nel campobasso calcio, acquisisce una partecipazione del 31% nell'ascoli calcio con...

Composizione di «baluardi» — spesso associata al "catenaccio", con terzini e stopper rispettivamente incaricati della marcatura di ali e centravanti avversario... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

