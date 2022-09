Si deve al medico tedesco Samuel Hahnemann - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si deve al medico tedesco Samuel Hahnemann. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OMEOPATIA

Significato/Curiosita : Si deve al medico tedesco samuel hahnemann

Letteralmente: «i simili si curano coi simili») formulato dal medico tedesco samuel hahnemann nella prima metà del xix secolo. si tratta di un concetto privo...

Il 4 agosto 2017). ^ omeopatia non è curarsi con le erbe. omeopatia è diluizione, omeopatia non è curarsi con le erbe. omeopatia è diluizione, su bressanini-lescienze... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

