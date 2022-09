Vi deve entrare la palla da basket - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi deve entrare la palla da basket. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANESTRO

Significato/Curiosita : Vi deve entrare la palla da basket

Altezza dal campo. la palla da basket deve essere di forma sferica, di cuoio o pelle ruvida, o di materiale sintetico, in modo da facilitare la presa dei giocatori...

Squadra. il punteggio assegnato per la realizzazione di un canestro è variabile: se il canestro viene segnato tramite un tiro libero dalla linea dei 5,5... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con deve; entrare; palla; basket; deve il suo nome al conte John Montagu ing; Si deve all inquinamento; deve farselo l atleta; Accoglie il giocatore che deve lasciare il campo; Fare ingresso, entrare ; Introdotto, fatto entrare ; Induce a entrare in pasticceria anche se non si vorrebbe; I figli destinati ad entrare nell esercito; Una palla bassa tipica del padel tennis spa; Un altro modo per indicare la palla volo ing; Salto della palla dopo aver toccato terra; È unita a palla nza; Nel basket può valere fino a tre punti; Il giocatore che nel basket è detto centro; Segnare un punto nel basket : fare __; National basket bal Association; Cerca nelle Definizioni