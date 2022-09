Affidare alla protezione altrui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affidare alla protezione altrui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RACCOMANDARE

Significato/Curiosita : Affidare alla protezione altrui

Normativa, il diritto alla protezione dei propri dati personali (privacy) e il diritto di voto. la nozione di diritti minimi connessi alla sola qualità di essere...

Controversia o situazione suscettibile di portare ad attriti internazionali; raccomandare metodi di soluzione di tali controversie o i termini per un possibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

È simile alla fragola; Vi deve entrare la palla da basket; Andare alla scoperta di posti sconosciuti; Presi dalla paura; Elemento di protezione di un balcone; Elemento di protezione da caduta su un balcone; Forma di protezione per persone sotto minaccia; Luogo dove trovare protezione , per persone o cose; Si può fare dagli errori propri o da quelli altrui ; Esaltare l operato altrui ; Caratteristica di chi è coraggioso e altrui sta; Chi copiando si appropria di un opera altrui ;