Weaver, nota attrice - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : SIGOURNEY

Significato/Curiosita : Weaver, nota attrice

Sigourney weaver, all'anagrafe susan alexandra weaver (new york, 8 ottobre 1949), è un'attrice statunitense. dopo un piccolo ruolo in io e annie, sale...

La weaver protagonista della saga di Alien; Il film che ha reso celebre Sigourney weaver ; Il film che rese celebre Sigourney weaver ; Iniziali della weaver ; Una nota canzone di Mario Venuti; Quella dell Anello è apparsa in una nota trilogia; nota allergia a certi legumi; Il documento letto dal nota io agli eredi; L attrice teatrale Ghione; La Drew attrice bambina in E.T; La Whoopi attrice in Sister Act e Ghost; La Theron modella e attrice sudafricana;