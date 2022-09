Un verbo coniugato dal calciatore falloso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verbo coniugato dal calciatore falloso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CINTURARE

Significato/Curiosita : Un verbo coniugato dal calciatore falloso

Con un gruppo di jihadisti dell'isis. la delta avrebbe dovuto solamente cinturare l'area per fornire supporto esterno alle squadre curde; quando la breccia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Sul documento di identità può indicare se un cittadino è celibe o coniugato ; Un verbo coniugato dopo una lunga corsa; Un verbo coniugato dal giocatore di biliardo; Verbo coniugato da... tipi ricercati; La nazionalità dell ex calciatore Ferenc Puskás; Il Marco ex calciatore del famoso urlo nel 1982; Così era detto il calciatore Alessandro Altobelli; Un calciatore dell Italia Under 21; Rimproverare... l'atleta falloso ; Rendono falloso il falso;