Vento caldo e umido - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SCIROCCO

(disambigua). lo scirocco (dall'arabo sharq/oriente) è un vento caldo proveniente da sud-est. tale direzione è indicata simbolicamente nella cosiddetta rosa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi scirocco (disambigua). lo scirocco (dall'arabo sharq/oriente) è un vento caldo proveniente da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con vento; caldo; umido; Devono soddisfare gli avvento ri; Chi vi ha il vento ... fila; L energia dal vento ; La bandiera svento lata dal torero; brulé: va bevuto caldo ; Fu detto il re del caldo ; Tirare fuori il pane caldo ; Ha il sangue caldo ; Vento umido da sud-ovest; umido ... in cima; Volatile cucinato spesso in umido ; Un manicaretto in umido ;