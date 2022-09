Uno che vuol farla da padrone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno che vuol farla da padrone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DESPOTA

Significato/Curiosita : Uno che vuol farla da padrone

Della scena) o può essere uno stile di vita, in quel caso si possono usare anche i termini master o mistress, padrone o padrona e il corrispettivo slave...

Disambiguazione – "despota" rimanda qui. se stai cercando il titolo nobiliare di origine bizantina in uso nell'europa orientale, vedi despota (bizantino). tiranno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con vuol; farla; padrone; Lo sono le risposte di chi non vuol rispondere; Le figlie alle quali si vuol e più bene; Canta Luca Carboni: ci vuol e un fisico __; Cosi parla chi non vuol e disturbare; Si può farla spietata; farla così significa sfuggire al meritato castigo; farla significa unirsi a qualcuno per loschi fini; Si può farla solo in acqua; Scrisse Cane e padrone ; Lo è il cane che non ha il padrone ; Fanno le feste al padrone ; Il padrone marittimo di un imbarcazione ing; Cerca nelle Definizioni