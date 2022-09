L unità per l affettato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L unità per l affettato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ETTO

Significato/Curiosita : L unita per l affettato

Genere viene modificato in etto e similmente sono modificate le unità derivate di cui è prefisso; nel linguaggio comune etto viene usato per ettogrammo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con unità; affettato; _ La Mancia, Comunità autonoma della Spagna; Serie TV: __ - unità anticrimine; unità di massa dell Antica Grecia pari a 26 kg; unità del quarto ordine nel sistema decimale; La carta per l affettato ; affettato di manzo; La unità di peso dell affettato ; Si imbottisce con affettato ; Cerca nelle Definizioni