Una salsa usata a gocce nei cocktail - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una salsa usata a gocce nei cocktail. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TABASCO

Livelli di vitamina c) o il yacón (molto raccomandato per i diabetici) e la uña de gato (nota nella medicina popolare per le sue proprietà curative del cancro...

Commercializzata con l'etichetta tabasco pepper sauce, e la mcilhenny nel tempo ha ampliato la sua gamma di salse tabasco per far fronte alla concorrenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con salsa; usata; gocce; cocktail; Crêpe flambata con una salsa al Grand Marnier; Danza che si accompagna spesso alla salsa ; Erba per la salsa verde; Il chimichurri è una sua salsa tradizionale; Una rosetta di stoffa usata come distintivo; Pianticella aromatica usata in medicina; usata nelle armi da fuoco: polvere __; Una trama usata per tessuti come il velluto; Due gocce d olio; Cade a gocce dal cielo; Ingioiellati... di gocce di sudore; gocce per gli occhi; Un cocktail con champagne; Si versa in molti cocktail ; Famoso cocktail con vermut, gin e oliva; cocktail preparato con spumante, Martini Rosso e bitter Campari; Cerca nelle Definizioni