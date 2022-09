Tronfio come un pavone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tronfio come un pavone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BORIOSO

Significato/Curiosita : Tronfio come un pavone

Applicabili alle persone sono in questo caso "vanesio, vanitoso, fatuo, tronfio; pavone, narciso; smorfiosa, civetta." nel suo dizionario dei sinonimi della...

Irreparabilmente rovinato dall'urina del teppista. l'omonimo è un attempato e borioso miliardario costretto su una sedia a rotelle da un serio ferimento occorsogli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con tronfio; come; pavone; tronfio in maniera un po negativa; È come Bolognesi; Smisurati come certi errori; Limitato come certi prezzi; I siti come Google; La pavone ; L ingrediente della pappa di Rita pavone ; Il pavone che fa la ruota; La canta Rita pavone : Viva la pappa col __;