Trasforma l uva in bianco o rosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasforma l uva in bianco o rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : VINIFICAZIONE

Significato/Curiosita : Trasforma l uva in bianco o rosso

Vinificazione: in bianco (di uve bianche o rosse); in rosso (con macerazione), di uve bianche e rosse; con macerazione carbonica; a caldo (o termovinificazione);...

Inossidabile, ma molto più leggeri e inerti in egual misura. la "vinificazione in rosso'" o "vinificazione con macerazione" è caratterizzata dal contatto tra vinacce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

