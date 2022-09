Svolgono servizio con le isole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Svolgono servizio con le isole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALISCAFI

Significato/Curiosita : Svolgono servizio con le isole

Di ponente, riservato sul lato sud alle navi passeggeri che svolgono servizio per le isole tremiti e a pescherecci sugli altri lati. sul molo è presente...

Ampliate dalla disponibilità di un elicottero imbarcato. ^ aliscafi.it - storia dell'aliscafo ^ classic fast ferries ^ ansa scafo resistenza idrodinamica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con svolgono; servizio; isole; Vi si svolgono le corse di levrieri; Il modo in cui si svolgono gli avvenimenti naturali; Si svolgono secondo i riti; Su quelli sportivi si svolgono gare; Si presta a svolgere ogni servizio ; servizio igienico anche per animali domestici; Era un efficiente servizio postale euro-asiatico; Un servizio per la tavola; Le isole con l ago Pago; Arcipelago portoghese formato da 9 isole ; La più settentrionale delle isole Ponziane; Scoprì le isole Svalbard; Cerca nelle Definizioni