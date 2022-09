Lo è Sul bel Danubio blu di Johann Strauss - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è Sul bel Danubio blu di Johann Strauss. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Lo e sul bel danubio blu di johann strauss

sul bel danubio blu (an der schönen blauen donau) op. 314, è un valzer di johann strauss (figlio), riconosciuto a livello mondiale come il valzer più celebre...

Il valzer, dal tedesco walzer (afi: ['valts], derivato dal verbo walzen, "girare, ruotare, volteggiare"), è una danza in ritmo ternario nata alla fine...