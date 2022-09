Sono liquidi negli schermi piatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono liquidi negli schermi piatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CRISTALLI

Significato/Curiosita : Sono liquidi negli schermi piatti

Sferica alla piatta è avvenuta prima. monitor a display a matrice di pixel, come possono essere lo schermo a cristalli liquidi o lo schermo al plasma. questa...

Sono composti da molti cristalli (cristalliti), anche se ciò non è di solito visibile a occhio nudo, perché i singoli cristalli sono di dimensioni microscopiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

