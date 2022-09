Sono fissi nei computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono fissi nei computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DISCHI

Significato/Curiosita : Sono fissi nei computer

Un tablet computer (comunemente abbreviato in tablet) è un dispositivo portatile con batteria ricaricabile, che utilizza come input principale uno schermo...

(per questo motivo sono detti anche dischi ottici). i cd hanno una struttura paragonabile a quella dei normali dischi musicali: i dati sono ordinati lungo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

