Lo sono Bartolo e Basilio - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : DON

Significato/Curiosita : Lo sono bartolo e basilio

Culla bartolo, che si addormenta; approfittando del momento, il conte bacia rosina, fermando così la musica; l'assenza di suono sveglia bartolo e costringe...

Discendenti in linea maschile. don – film indiano del 1978 don – film indiano del 2006 don – film olandese del 2006 don – codice aeroportuale iata dell'aeroporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con sono; bartolo; basilio; sono separate in Las Vegas; sono doppie negli alloggi; sono uguali nell imbroglio; Per molti vale sono ; Martino e bartolo meo pittori che diffusero il barocco italiano; Il bartolo meo dell omonima Cappella bergamasca; Fu tragica quella di san bartolo meo; Il banchiere Emanuele Notarbartolo ne fu sindaco; È un venticello per il Don basilio di Rossini; Vivono nella città con la cattedrale di S. basilio ; Cerca nelle Definizioni