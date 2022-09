Solidifica in rocce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solidifica in rocce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MAGMA

Significato/Curiosita : Solidifica in rocce

Reazioni chimiche. queste rocce, per via delle varie modalità in cui si solidifica il magma, vengono a loro volta suddivise in rocce magmatiche intrusive o...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi magma (disambigua). in vulcanologia, il magma è un sistema complesso di roccia fusa, compreso anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con solidifica; rocce; Una granita solidifica ta; Informe residuo solidifica to di materia sciolta; solidifica ti, coagulati; Concrezione solidifica ta sopra un'escoriazione; L azione delle acque e dei venti sulle rocce ; rocce a precipizio; Le rocce segnalate dai cartelli stradali; rocce che si sfaldano in lastre parallele; Cerca nelle Definizioni