Sistemazione di fortuna per la notte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistemazione di fortuna per la notte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BIVACCO

Significato/Curiosita : Sistemazione di fortuna per la notte

Risultato di un equilibrio di forze, creata dalla presenza di elementi e conformazioni paesaggistiche che creano i presupposti per la "fortuna" di un luogo...

Il bivacco (anche denominato baito) è l'accampamento notturno all'aperto. nelle alpi con il termine "bivacco" ci si riferisce anche a una struttura incustodita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con sistemazione; fortuna; notte; Pio X gli diede l attuale sistemazione ; sistemazione e riordino; Ideò la sistemazione degli Uffizi; Iettatura, sfortuna ; Custode della fortuna di un ricco; Come un giorno di lutto e sfortuna ; Sono stati accorti e fortuna ti ad aver installato quel sofisticato antifurto che ha messo in fuga i ladri; Era un notte buia e tempestosa, C era una volta..; A notte si costella; Cacciano i topi di notte ; La mitica tessitrice che disfava la tela di notte ; Cerca nelle Definizioni