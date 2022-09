Serve per fare muri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per fare muri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MALTA

Significato/Curiosita : Serve per fare muri

2022. ^ migranti:meloni,se serve costruiamo muri, su ansa.it. url consultato il 10 giugno 2022. ^ meloni: "se servono i muri, si costruiscono". poi cita...

Significati, vedi malta (disambigua). coordinate: 35°53'n 14°30'e / 35.883333°n 14.5°e35.883333; 14.5 malta, ufficialmente repubblica di malta (in maltese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

