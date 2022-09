Serve per dosare le medicine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per dosare le medicine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CONTAGOCCE

Significato/Curiosita : Serve per dosare le medicine

Principio attivo che si vuole dosare. ad esempio: cerotto alla lidocaina cerotto alla nitroglicerina, vasodilatatore per pazienti affetti da insufficienza...

È un attrezzo chimico ideato da louis pasteur, normalmente denominato contagocce; essa è formata da un tubicino vitreo abbastanza sottile sulla cui sommità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con serve; dosare; medicine; serve per il trasporto delle merci a domicilio; serve per facilitare la messa in opera di un serramento; serve a bucare i muri, ma lo usa anche il dentista; serve a pulire le suole di chi entra in casa; Consente di dosare piccole quantità di liquidi; Non comprano medicine ; Misurano molte medicine ; Vende medicine fuori orario; Una via per medicine ; Cerca nelle Definizioni