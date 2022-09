Si sente... poco bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si sente... poco bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RAUCO

Significato/Curiosita : Si sente... poco bene

Teatro sono unici e inequivocabili, mai tentati prima, perciò carmelo bene si sente sempre necessitato a precisare, dicendo che , è: in questo grande teatro...

rauco è un comune del cile centrale, che si trova nella provincia di curicó, regione del maule. il comune conta 8 566 abitanti ed il suo territorio si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con sente; poco; bene; Decisa, sente nziata; Possente cane; Raggiro che consente di ottenere un vantaggio; Consente a chi guida di telefonare; Sciocco, assurdo poco affidabile, delinquente; Fame poco buone; Non comuni, poco diffuse; A chi ne ha poco si dà dello sciocco; I soci più bene meriti; Ne fu dato uno a bene detto XVI il 25 dicembre 2009; Lunghi programmi a scopi bene fici; Se sono funghi non vanno bene per appendere; Cerca nelle Definizioni