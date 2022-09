Vi si sedevano re Artù e i suoi cavalieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si sedevano re Artù e i suoi cavalieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : TAVOLA ROTONDA

Significato/Curiosita : Vi si sedevano re artu e i suoi cavalieri

Tavola rotonda era il tavolo del castello di camelot a cui i cavalieri e re artù sedevano per discutere questioni di cruciale importanza per il reame...

Cavalieri della tavola rotonda sono i cavalieri di rango più elevato della corte di re artù, menzionati dalle leggende arturiane. la tavola rotonda, attorno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con sedevano; artù; suoi; cavalieri; Vi sedevano i cavalieri di re Artù; I Pellirosse sedevano in tondo per fumarlo; I Pellirosse si sedevano in tondo per fumarlo; Possedevano ricchi arem; La spada di Re artù ; Isola leggendaria legata al mito di Re artù ; Ricorda re artù ; Mitica location di Re artù ; Aveva... i suoi servi; I suoi frutti hanno tanti piccoli chicchi rossi; Jorge: scrisse Dona Flor e i suoi due mariti; Diligente nel portare a termine i suoi compiti; Lancillotto fu uno dei suoi cavalieri ; Il Kurumada creatore de I cavalieri dello zodiaco; Rappresentano pianeti e stelle: cavalieri dello __; Giovane che serviva principi e cavalieri medievali; Cerca nelle Definizioni