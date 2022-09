Lo scorrimento in verticale di un testo sul video - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo scorrimento in verticale di un testo sul video. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCROLL

Significato/Curiosita : Lo scorrimento in verticale di un testo sul video

Su supporto a nastro magnetico. in origine la sigla era l'abbreviazione di vertical helicoidal scan (scansione verticale elicoidale), tecnica utilizzata...

Convogliandosi in un unico condotto o come nel caso dei turbocompressori twin scroll in due condotti. per quanto riguarda il lato freddo del turbogruppo, se... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

