Le sardine d acqua dolce - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ALOSE

Significato/Curiosita : Le sardine d acqua dolce

Politico, vedi movimento delle sardine. sardina pilchardus (walbaum, 1792) nota in italiano come sardina o bianchetto (per le forme giovanili) è un pesce...

Appartengono alcuni tra i pesci più importanti commercialmente come aringhe, alose e sardine. sono diffusi in tutti i mari e gli oceani del mondo tranne quelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

