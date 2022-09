Ripetuto è un colpetto sulla testa del cane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripetuto è un colpetto sulla testa del cane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PAT

Significato/Curiosita : Ripetuto e un colpetto sulla testa del cane

Arf riproduce l'abbaiare di un cane. argh l'urlo emesso da un personaggio prima di morire per morte violenta oppure quando è arrabbiato.: ahi-ahia esclamazione...

pat – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di patna (india) pat – posizione assicurativa territoriale, assegnato dall'istituto nazionale per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con ripetuto; colpetto; sulla; testa; cane; ripetuto tre volte è una famosa canzone di Mina; Quando è ripetuto , indica le fusa dei gatti; ripetuto è routine; ripetuto suona; colpetto alla porta; Un leggero colpetto ; colpetto sul mouse; Un colpetto sulla testa del cane; Si usa per esperimenti sulla caduta dei gravi nel vuoto; Arma da taglio che si monta sulla canna del fucile; Porta Pinocchio sulla cattiva strada; Stabiliscono la latitudine di un punto sulla Terra; Protesta nti calvinisti in Francia; Chiesa che risale alla tradizione protesta nte; Disposizione testa mentaria; Slittino in cui si sta sdraiati a testa avanti; Si riempie di amaretti e cane strelli; Possente cane ; Li intrecciano i cane strai; La genealogia del cane ; Cerca nelle Definizioni