Rimettersi sulla retta via - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : REDIMERSI

Significato/Curiosita : Rimettersi sulla retta via

Non è fatto per lavorare la terra. al ritorno ovila cerca di rimettersi nella retta via, promette ad emilie di lavorare la terra e di smettere di bere...

Fratello decide di aiutare la famiglia di quest'ultimo nel tentativo di redimersi dal suo passato travagliato. dopo un inizio non facile a causa della diffidenza...

