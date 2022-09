Si riempie di amaretti e canestrelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riempie di amaretti e canestrelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : BISCOTTIERA

Significato/Curiosita : Si riempie di amaretti e canestrelli

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

