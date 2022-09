Ricoverati all ospedale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricoverati all ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DEGENTI

Significato/Curiosita : Ricoverati all ospedale

Giorno dopo le elezioni legislative ceche del 2021, zeman è stato ricoverato in ospedale, gettando in dubbio la tempistica per l'inizio dei colloqui di formazione...

Anticonformista, non rispettando le regole che disciplinano la vita dei degenti: fa il verso a un paziente nativo americano imitando una danza tribale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

