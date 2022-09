Un rettile preistorico fornito di tre corna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rettile preistorico fornito di tre corna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TRICERATOPO

Significato/Curiosita : Un rettile preistorico fornito di tre corna

(cresta/e), saurus (rettile). dunque il significato completo sarebbe "rettile dalle due creste". non di rado capita che un dinosauro prenda un nome da chi lo...

Significa "faccia con tre corna"), in italiano triceratope (pronuncia in afi: /trie'ratope/) o triceratopo (/trie'ratopo/), è un genere estinto di dinosauro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con rettile; preistorico; fornito; corna; Un rettile come l aspide; rettile sinuoso senza zampe; Un pericoloso rettile ; rettile tipo coccodrillo che vive in Sudamerica; Periodo preistorico preceduto dal Mesolitico; Un grosso animale preistorico ; Vi dimorava l uomo preistorico ; Gigantesco rettile preistorico ; Un insegna da rifornito ri; Rifornito e allettante nelle camere d albergo; fornito di incavi o solchi; fornito di tutto il necessario; Le corna del cervo; Animali con lunghe corna all indietro in Sardegna; Mammifero alpino dalle grandi corna ; Lo sgraziato verso del corvo e della corna cchia; Cerca nelle Definizioni