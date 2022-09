La Repubblica Democratica del Congo, in passato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Repubblica Democratica del Congo, in passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ZAIRE

Significato/Curiosita : La repubblica democratica del congo, in passato

6e / 2.88°s 23.656°e-2.88; 23.656 la repubblica democratica del congo (detta anche congo, congo-kinshasa o ex congo belga) è uno stato dell'africa centrale...

Se stai cercando altri significati, vedi zaire (disambigua). zaire (afi: /a'ire/) o repubblica dello zaire è stato il nome dell'attuale repubblica democratica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

