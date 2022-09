Rendere privo di validità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendere privo di validità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANNULLARE

Significato/Curiosita : Rendere privo di validita

Si perfezioni, sicché in sua mancanza l'atto è privo di validità e non produce effetti nei confronti di chiunque (quindi né tra le parti del negozio giuridico...

Univoco che permette di farvi riferimento in seguito, ad esempio per annullare una esecuzione. il comando at può essere invocato in più modi a seconda... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

