Renato __, fu un comico e cantante - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : RASCEL

Significato/Curiosita : Renato __, fu un comico e cantante

renato pozzetto (laveno-mombello, 14 luglio 1940) è un attore, comico, cabarettista, cantante, sceneggiatore e regista italiano. annoverato tra i capiscuola...

Renato rascel, pseudonimo di renato ranucci (torino, 27 aprile 1912 – roma, 2 gennaio 1991), è stato un attore, comico, cantautore, ballerino, presentatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con renato; comico; cantante; Così vengono chiamati i fan di renato Zero; Lo storico partner di renato ; Il renato famoso interprete di Arrivederci Roma; Il vero cognome di renato Zero; Stravaganti... come il comico genovese Luca; Un Nino comico della TV; Fa parte del duo comico siciliano con Picone; Così è la Ditta di un quartetto comico della tv; Kurt Cobain ne era il leader e cantante ; Il paese d origine della cantante Bjork; Il Marylin cantante icona del metal; _ Consoli, cantante ;